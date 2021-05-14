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В США обвинили Китай в том, что он может привести человечество к катастрофе. Об этом сообщил стратегический советник Института прогрессивной политики США Пол Бледсо.

Произойдёт это в том случае, как объяснил эксперт, если Китай не будет сокращать количество выбросов парниковых газов. Так, в настоящее время США и страны Европы занимаются снижением количества этих выбросов. Благодаря этому со временем можно будет привести к тому, что во всём мире снизится количество выбросов. Однако, если Китай не предпримет аналогичные меры, это не будет иметь особого смысла.

Так, в 2019 году, по информации Phodium Group, количество выбросов лишь в одном Китае было больше показателя всех развитых стран, взятых вместе. Если это будет продолжаться, то не будет достигнута цель Парижского соглашения – прийти к 2050 году к углеродной нейтральности. В этом случае весьма вероятно увеличение рисков климатических катастроф.

Ранее учёные подсчитали, что в Китае к 2024 углеродные выбросы, производимые при добыче криптовалюты, достигнут пика. Предполагается, что они будут составлять больше, чем общегодовые выбросы европейских стран.

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  • 12.05.2021
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