Учёные подсчитали, что в Китае выбросы углерода, которые связаны с добычей биткоинов, в скором времени будут больше, чем общегодовые выбросы в европейских странах.

Согласно заявлению учёных, в 2024 году углеродные выбросы от добычи криптовалюты достигнут пика. В год процесс добычи биткоинов будет генерировать около 130 миллионов метрических тонн углерода. Электроэнергии же на это будет тратиться около 297 тераватт-часов, что составляет 5,4% от того, сколько в стране производится электричества в год.

Как отмечается, майнинг криптовалют зависит от решения математических задач, а они становятся лишь сложнее и потребляют всё больше мощности компьютера. При этом в Китае производится около 80% всего мирового биткоина.

В 2024 учёные также ждут переломный момент, когда затраты на производство биткоинов будут больше, чем прибыль от продаж.