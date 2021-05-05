Подводные беспилотники «Статус-6», которые также известны как «Посейдоны», скорее всего будут храниться в Арктике на земле Александры, считают западные эксперты. Они проанализировали спутниковые снимки, сделанные аппаратом компании Maxar и обнаружили на них строящиеся подземные хранилища для не имеющих в мире аналогов ядерных боеприпасов.

На фотографиях также хорошо видны российские боевые корабли и РЛС, которые Москва, по мнению аналитиков, намеревается разворачивать рядом с хранилищами.

Эксперты считают, что Россия выбрала наиболее подходящее место для такого вооружения, как беспилотники «Посейдон». Все дело в том, что из Арктики она сможет при необходимости наносить удары ядерными торпедами как по Соединенным Штатам, так и по Европе.

Напомним, что США опасаются подводных беспилотников. Так, военные эксперты неоднократно заявляли, что они способны создать ядерное цунами у побережья США и уничтожить крупные города, сделав их не подходящей для жизни территорией.