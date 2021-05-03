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Эксперты Армейской исследовательской лаборатории США разрабатывают биороботов, которые будут оснащены настоящей мышечной тканью человека. Ее планируется внедрить в конструкцию из металла и полимерных материалов.

Ученые, работающие над роботами с биологическими мышцами утверждают, что эти машины будут справляться с выполнением широкого круга задач, а также гораздо проще адаптироваться к окружающим условиям и изменениям обстановки.

Чтобы пояснить свою точку зрения, специалисты привели пример с кроличьей норой. Они моделируют ситуацию, в которой на нее наступают и оттуда выпрыгивает кролик. Робот скорее всего упадет из-за потери равновесия, а вот человек сделает все, чтобы предотвратить падение. Биологические мышцы позволят машинам действовать так же, как люди в подобных ситуациях.

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