читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В американском информагентстве The National Interest отметили, что американские ВМС постоянно рискуют, отправляя свои боевые корабли в черноморскую акваторию, так как там их ждет смертельная опасность.

Питер Сучиу, автор материала, сообщил, что приближение судов ВМФ США к российским границам провоцирует РФ на ответные действия. Он отметил, что Пентагон подвергает своих военнослужащих реальной опасности, так как российские вооруженные силы обладают всем необходимым для нейтрализации враждебных кораблей возле своих территорий.

Журналист напомнил, что ранее Соединенные Штаты планировали направить в Черное море два эсминца, но в последний момент передумали делать это. Некоторые эксперты считают, что это связано с резким ответом России на провокации со стороны американцев.

Вам может понравиться

Аналитики Strategic Culture заявили, что черноморский маневр Великобритании раскрыл антироссийский план НАТО

Маневр Великобритании в Чёрном море наглядно демонстрирует настоящее лицо двуличной Европы – об этом сообщает ПолитРоссия со ссылкой на материал издания Strategic Culture. Как указывается, провокации в отношении Москвы и
  • Анна
  • 02.05.2021
  • читать 1 минуту

Пушилин исключил начало третьей мировой войны из-за Украины

Денис Пушилин, руководитель ДНР, сомневается, что из-за Украины может начаться новая глобальная война. Согласно его словам, текущую обстановку в Донбассе не стоит называть бесконечным тупиком – в будущем она когда-нибудь

Надежда Савченко заявила, что Украина теряет суверенитет

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко указала на то, что Украина сейчас теряет суверенитет. Своё заявление она озвучила в эфире телеканала «Наш». Как считает Савченко, причиной этому является внешнее управление. Согласно
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Армавир: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 16 °C |