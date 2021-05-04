В американском информагентстве The National Interest отметили, что американские ВМС постоянно рискуют, отправляя свои боевые корабли в черноморскую акваторию, так как там их ждет смертельная опасность.

Питер Сучиу, автор материала, сообщил, что приближение судов ВМФ США к российским границам провоцирует РФ на ответные действия. Он отметил, что Пентагон подвергает своих военнослужащих реальной опасности, так как российские вооруженные силы обладают всем необходимым для нейтрализации враждебных кораблей возле своих территорий.

Журналист напомнил, что ранее Соединенные Штаты планировали направить в Черное море два эсминца, но в последний момент передумали делать это. Некоторые эксперты считают, что это связано с резким ответом России на провокации со стороны американцев.