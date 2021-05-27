Американский шаттл X-37B не предназначен для использования ядерного оружия. Однако существует сценарий, при котором он все же способен нанести бомбовый удар по России прямо из космоса, пишет издание Popular Mechanics.

Автор публикации Кайл Мизоками допускает, что на один шаттл можно установить 2–3 термоядерных боеголовки W80. Однако для удара по России ему придется еще и выбрать маршрут движения по орбите таким образом, чтобы остаться незамеченным для Москвы.

Теоретически это можно сделать из Южного полушария. Атака на Россию в этом случае позволит уничтожить систему оповещения о ракетном ударе и выиграть немного времени. Однако манипуляции со сбросом бомб будет обнаружены уже через несколько минут, что приведет к массированной контратаке со стороны РФ.

По словам Мизоками, шести бомб будет очень мало для того, чтобы изолировать российские стратегические силы. Поэтому способа нанести удар и избежать последствий, не существует. Как бы шаттл ни выбирал маршрут, он все равно будет обнаружен. Сразу же после этого РФ нанесет удар возмездия, что приведет к катастрофическим разрушениям.