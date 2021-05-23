В издании 19fortyfive сообщили, что бомбардировщик Ту-95МС ВКС РФ, несмотря на свое кажущееся устаревание, по многим параметрам опережает аналоги США.

Автор материала Питер Сучиу отметил, что Ту-95 является единственным турбовинтовым бомбардировщиком, который все еще состоит на вооружении. Он был создан в СССР более шестидесяти лет назад. Но при этом в 1981 году Советский Союз начал выпуск совершенно новой версии данного самолета, проведя его глубокую модернизацию. В результате он стал мощнее большинства американских воздушных судов.

Специалист также напомнил, что эти самолеты способны нести современные ракеты X-101, поэтому они все еще являются важной частью ядерной триады РФ. Экипажи данных бомбардировщиков нередко выполняют полеты рядом с воздушным пространством западных стран.