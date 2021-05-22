Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия планирует в арктическом регионе военные кампании, обладая для этого всеми необходимыми возможностями и уверенностью в своих силах. У США есть только амбиции, поэтому шансы на захват арктического региона у них полностью отсутствуют, пишет американское издание The National Interest.

Автор напоминает, что освоение и исследования Арктики осуществлялись еще во времена СССР. Тогда Москва создала мощный ледокольный флот, а также разбросала по всему региону арктические базы и военные аэродромы. Соединенные Штаты не сделали ничего и не пытались делать до того момента, пока не начали таять льды. Почувствовав запах нефти, золота и газа, Вашингтон заявил о своих правах на Арктику, но дальше заявлений дело так и не двинулось.

Эксперт рассказал, что Россия активно использует в северном регионе «монструозные» подводные лодки «Акула», которые позволяют удерживать контроль над регионом за счет мощного современного вооружения. Также у нее имеется ледокольный флот, благодаря которому РФ автоматически становится «гарантом глобального доступа» к Арктике.

У США нет ни ледоколов, ни баз, ни техники, способной переносить в течение длительного времени экстремально низкие температуры. Поэтому нет у них и каких-либо шансов победить Россию в битве за Арктику.

Вам может понравиться

Захарова ответила на высказывание главы МИД Австрии об отношениях ЕС и России

Антироссийские санкции и агрессивная риторика Брюсселя по отношению к РФ привели к тому, что целый ряд гуманитарных, экономических и политических проектов, реализуемых в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, пришлось просто закрыть.

Лавров назвал главное условие для дружбы России с США

Россия готова выстраивать отношения с Западом только в том случае, если он будет уважать ее традиции и историю, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание».

Роскосмос раскрыл планы на продажу товаров, “проверенных космосом”

Пресс-служба Роскосмоса рассказала о регистрации нового товарного знака, под которым потребители смогут приобретать товары и технологии, так или иначе связанные с космическим пространством. В дальнейших планах разработка еще и процедуры
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 22 мая – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 мая – пасмурно, до 18 °C | Королев: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 22 мая – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C |