Россия планирует в арктическом регионе военные кампании, обладая для этого всеми необходимыми возможностями и уверенностью в своих силах. У США есть только амбиции, поэтому шансы на захват арктического региона у них полностью отсутствуют, пишет американское издание The National Interest.

Автор напоминает, что освоение и исследования Арктики осуществлялись еще во времена СССР. Тогда Москва создала мощный ледокольный флот, а также разбросала по всему региону арктические базы и военные аэродромы. Соединенные Штаты не сделали ничего и не пытались делать до того момента, пока не начали таять льды. Почувствовав запах нефти, золота и газа, Вашингтон заявил о своих правах на Арктику, но дальше заявлений дело так и не двинулось.

Эксперт рассказал, что Россия активно использует в северном регионе «монструозные» подводные лодки «Акула», которые позволяют удерживать контроль над регионом за счет мощного современного вооружения. Также у нее имеется ледокольный флот, благодаря которому РФ автоматически становится «гарантом глобального доступа» к Арктике.

У США нет ни ледоколов, ни баз, ни техники, способной переносить в течение длительного времени экстремально низкие температуры. Поэтому нет у них и каких-либо шансов победить Россию в битве за Арктику.