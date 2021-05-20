Способность российского ВМФ «все еще» успешно противостоять Соединенным Штатам и НАТО авторы американского издания The National Interest назвали «страшным фактом». Они также отметили, что флот РФ не просто сохранил эту самую способность. Он еще и расширяется, получая все новые и новые возможности.

Эксперт Крис Осборн пишет, что на первый взгляд от сравнительно небольшого российского флота не исходит никакой опасности. Он проигрывает США и по численности кораблей, и по технологиям. Однако на самом деле он продолжает пугающе действовать на американские ВМС.

Автор заявляет, что российский флот вскоре получит новые корабли, о которых США практически ничего не известно. По его словам, нужно сперва выяснить, какими они будут, какое оборудование намереваются использовать. Только тогда можно будет говорить о реальном уровне угрозы.

Впрочем, для устрашения США достаточно и того, что уже имеется. Это не так и мало, ведь в распоряжении РФ есть 85 вооруженных до зубов корветов, 64 подводные лодки, подавляющее большинство из которых вполне отвечает современным требованиям, а также 55 небольших, но потенциально опасных корветов.

По мнению автора, все это годиться больше для береговой обороны. Однако именно поэтому и возникает угроза для США. Так как в Черном море ВМФ будет действовать жестко и опасно, если НАТО надумает попытаться захватить господство в акватории.