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Международные санкции подорвали экономику Ирана, из-за чего он до сих пор не может обновить свой парк авиации, пишут авторы американского издания Forbes. Тегеран планировал приобрести крупную партию российских истребителей, чтобы заменить свои устаревшие боевые самолеты, однако пока никаких контрактов он не заключал.

Эксперты напомнили, что санкции были отменены полгода назад, но с тех пор никакой активности Ирана на международном рынке оружия не наблюдается. Скорее всего, длительное эмбарго вкупе с санкционными мерами сделали арабское государство неплатежеспособным.

Это косвенно подтверждается тем фактом, что пока Тегеран пытался закупить у Китая дешевые истребители J-10Cs. При этом он намеревался рассчитываться нефтью, а не деньгами, поэтому предложение не заинтересовало Поднебесную империю.

Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», считают, что в настоящий момент Иран не готов покупать у РФ модернизированные истребители Су-30 и Су-35, причем в ближайшие несколько лет ситуация вряд ли изменится к лучшему.

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