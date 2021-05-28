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Соединенные Штаты сделали еще один шаг на долгом пути к созданию гиперзвукового оружия. Они испытали ракетный двигатель, созданный в сотрудничестве корпораций Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Представители этих компаний в один голос заявили, что испытания прошли успешно, а силовой агрегат продемонстрировал полное соответствие заявленным характеристикам. Предполагается, что двигатель будет использован для гиперзвуковых ракет надводного базирования, которыми оснастят эсминцы проекта Zumwalt.

Кроме того, производители не исключили использования силовых установок еще и для реактивных снарядов как наземного, так и морского базирования. Благодаря этому должна повыситься дальнобойность артиллерийских систем.

Российские эксперты поздравили США с успешными испытаниями, но заявили, что двигатель – это еще не гиперзвуковое оружие. Американские конструкторы должны понимать, что важнее всего разработать материалы, которые смогут выдерживать экстремально высокие температуры. Иначе ракеты просто будут рассыпаться в воздухе.

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