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По количеству бронетехники Россия давно превратилась в «мирового танкового короля», сообщает американский портал 19FortyFive. Авторы публикации насчитали в РФ 13 тысяч танков, но уточнили, что вступить в бой прямо сейчас готово не более нескольких тысяч машин.

Также авторы отметили, что большинство российских танков «старше своих экипажей».

На втором месте оказалась Северная Корея. Составители этого своеобразного рейтинга написали, что корейские боевые машины метко называют «бумажными тиграми». Все 6145 единиц бронетехники безнадежно устарели и вряд ли готовы к реальном бою.

Соединенные Штаты вошли в тройку лидеров. В ее парке бронетехники насчитывается 6100 танков, причем большинство из них – это «Абрамсы» после модернизации, готовые принять бой в любое время. Впрочем, не все так гладко и у США. Ведь ранее сообщалось, что эти боевые машины настолько тяжелые, что не смогут передвигаться по мостам и некоторым дорогам.

Последние два места в пятерке «самых танковых держав» заняли Индия (4730) и Сирия (3740). У обеих на вооружении стоят в основном танки времен СССР. У Индии это Т-72 и Т-90, которые поддерживаются в отличном состоянии из-за постоянного ожидания войны. В Сирии большая часть боевых машин может оказаться не готовой к бою.

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