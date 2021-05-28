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Эксперты американского издания Popular Mechanics рассказали о фотографии российского однодвигательного истребителя, которая обнаружилась на столе зампреда правительства РФ Юрия Борисова.

Авторы отметили, что на этом самолете Россия может хорошо зарабатывать. Одномоторные воздушные машины обходятся гораздо дешевле обычных, поэтому отлично продаются.

Также по мнению авторов, однодвигательный истребитель РФ по воздухозаборнику больше всего похож на американский F-16. Журналисты предложили России также сделать легкую версию истребителя пятого поколения F-35.

Речь в статье идет о несуществующем пока самолете. Тему его создания Россия создала еще в прошлом году. Тогда глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что РФ планирует выпустить однодвигательный истребитель. Также сообщение о таком самолете появилось на днях. На деле же воздушная машина находится лишь на стадии разработки.

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