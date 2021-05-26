читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В американском штате Калифорния один из городов постепенно опускается под землю. Об этом рассказало издание The New York Times.

Как отмечается, речь идёт о фермерском городе Коркоран, в котором живёт почти 22 тысячи человек. Пока что происходящие изменения особо не заметны, однако на спутниковых снимках NASA их отчётливо видно. За 14 лет город опустился примерно на 3,5 метра. Как предположили эксперты, это произошло из-за выдувания земли – такая ситуация бывает, когда из подземного грунта уходит много воды, и земля начинается оседать.

Территория города ежегодно понижается незначительно – от нескольких сантиметров до 0,6 метров. Разрушения зданий или инфраструктуры не происходит, однако это оказывает сильное влияние на топографию города. Кроме того, были повреждены оболочки колодцев. Также пришлось перестраивать городскую дамбу.

Недавно в Калифорнии были найдены бактерии, которые находились в эволюционном застое около 175 миллионов лет. Они были обнаружены в Долине смерти.

Вам может понравиться

Ситников: Израиль продемонстрировал России, как нужно воевать с Украиной

Военный эксперт Александр Ситников проанализировал информацию об очередном столкновении Израиля с радикальным движением ХАМАС и нашел в ней нечто полезное для России. Он отметил высказывания западных аналитиков о стремлении Тель-Авива

NI: Российская РЛС “Небо-М” способна за 1000 километров увидеть стелс-истребители F-35 и F-22

Российские радиолокационные станции «Небо-М» действительно способны обнаруживать «невидимые» американские самолеты F-22 и F-35. Однако это еще не означает, что РФ сможет уничтожить эти истребители, заявляет эксперт издания The National Interest

Китайская рука-манипулятор на космической станции вызвала переполох в Вашингтоне

Китай разработал «руку-манипулятор» для своей космической станции, чтобы «ловить» американские спутники, заявил генерал Джеймс Дикинсон, возглавляющий Космические силы Соединенных Штатов. Он отметил, что китайское изобретение грозит атаками на навигационные объекты,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 26 мая – переменная облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 26 мая – переменная облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 26 мая – небольшая облачность, до 21 °C | Армавир: погода, 26 мая – небольшой дождь, до 21 °C |