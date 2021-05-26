В американском штате Калифорния один из городов постепенно опускается под землю. Об этом рассказало издание The New York Times.

Как отмечается, речь идёт о фермерском городе Коркоран, в котором живёт почти 22 тысячи человек. Пока что происходящие изменения особо не заметны, однако на спутниковых снимках NASA их отчётливо видно. За 14 лет город опустился примерно на 3,5 метра. Как предположили эксперты, это произошло из-за выдувания земли – такая ситуация бывает, когда из подземного грунта уходит много воды, и земля начинается оседать.

Территория города ежегодно понижается незначительно – от нескольких сантиметров до 0,6 метров. Разрушения зданий или инфраструктуры не происходит, однако это оказывает сильное влияние на топографию города. Кроме того, были повреждены оболочки колодцев. Также пришлось перестраивать городскую дамбу.

Недавно в Калифорнии были найдены бактерии, которые находились в эволюционном застое около 175 миллионов лет. Они были обнаружены в Долине смерти.