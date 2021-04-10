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Американские ученые рассказали об исследовании, в ходе которого были изучены бактерии Candidatus Desulforudis audaxviator. Эксперты рассказали, что эти микроорганизмы на протяжении 175 лет находились в эволюционном застое.

Бактерии были найдены в калифорнийской Долине смерти. По словам ученых, микроорганизмы живут непосредственно в скальных породах, занимая полые их участки, наполненные водой. Развиваются и выживают микроорганизмы за счет химических реакций, которые возникают при радиоактивном распаде минералов.

Помимо бактерий, в скальных породах нет каких-либо других организмов. Кроме того, туда не пробираются солнечные лучи, что и является одной из главных причин застоя в эволюции, продлившегося почти двести миллионов лет.

Ученые отмечают, что подобные находки и открытия дают возможность понять, что люди неверно трактуют эволюционные процессы. Что вполне может дать неправильные предпосылки к интерпретации древа жизни.

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