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Сенатор Сергей Цеков считает, что необходимо запретить всем государственным чиновникам иметь недвижимость за границей.

Как он считает, гражданин России, который имеет в собственности недвижимость за рубежом, может оказаться под определённым давлением властей других стран. Также ему могут запретить использовать недвижимость или её могут арестовать.

В итоге, как считает Цеков, нужно запретить чиновникам иметь в собственности иностранную недвижимость. Он привёл аналогию с запретом на счета в зарубежных банках – так, государственным служащим запрещено открывать счета за границей.

По информации за 2019 год, заграничную недвижимость имеют около 30 депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда. Предложение ввести запрет на зарубежную недвижимость уже вносилось в 2020 году, но не нашло поддержки.

Ранее в Совфеде высказалась насчёт инициативы пускать в страны Евросоюза только тех туристов, которые вакцинировались сертифицированными регулятором вакцинами. Как было заявлено, Европа придумывает ограничения на ходу.

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