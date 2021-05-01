Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров призвал Украину не слишком надеяться на помощь Соединенных Штатов и НАТО во вполне возможном конфликте. Тем самым он предостерег от излишней военной активности не только Киев, но и Вашингтон, уверены авторы китайского издания Sohu.

Они считают, что таким образом Москва использует Киев в качестве посредника, отправляя через него месседжи Соединенным Штатам.

Военные аналитики неоднократно заявляли, что Вашингтон не готов к полномасштабной войне. Именно поэтому он не будет вмешиваться в конфликт, если Украина пойдет в наступление на Донбассе, а Россия вмешается в боевые действия, чтобы защитить жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Киев этого не понимает и продолжает нагнетать ситуацию. Поэтому китайские эксперты уверены, что Лавров не только призвал его успокоиться, но еще и передал сигнал Вашингтону не делать резких движений и вести себя хорошо.

Авторы публикации, которую на русский язык перевел портал “ПолитРоссия”, считают, что украинские политики отлично понимают, что в одиночку им с Россией не справиться. Однако и надеяться на Запад совершенно бессмысленно, так как ни США, ни другие страны НАТО вступать в войну не будут.