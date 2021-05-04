Швейцария придумала оригинальный способ избавиться от попрошаек и бродяг, приехавших из других стран. Администрация кантона Базель-Штадт предложила всем иностранцам, желающим вернуться к себе домой, покупку билета за счет государства и по 20 швейцарских франков.

Деньги и билеты выдавались попрошайкам только в том случае, если они гарантировали, что в течение «хотя бы некоторого времени» не вернутся обратно.

С момента старта этой своеобразной акции домой уже уехали по семь представителей ФРГ и Бельгии, один француз и двое итальянцев. Самыми требовательными оказались жители Румынии, которые возжелали улететь домой самолетом. Поэтому властям кантона пришлось приобрести им билеты по 60 франков за каждый. Всего предложением администрации воспользовался 31 человек.

Сообщается также, что некоторые бродяги ухитрялись по два раза обращаться за деньгами. При этом они показывали разные паспорта.