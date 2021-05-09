Россияне, которые живут в Шанхае, организовали шествие «Бессмертный полк», а также праздничный концерт в честь Дня Победы.

Генеральный консул России в Шанхае Александр Шманевский рассказал, что празднование 9 мая состоялось на традиционном месте на берегу Хуанпу, где расположена открытая площадка консульства. В мероприятиях приняли участие не только российские граждане, но и представители других республик бывшего СССР – казахи, украинцы, белорусы.

После минуты молчания, которой почтили память погибших на фронте во время Великой Отечественной войны, начался концерт с участием детского хора и казачьего ансамбля «Стан». Затем прошло шествие «Бессмертного полка», завершившееся запуском в небо огромного количества воздушных шаров.