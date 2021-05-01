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Российская ракета, запущенная из ПТРК «Конкурс» превратила американский танк «Абрамс» в большой горящий шар, сообщает портал Avia.Pro. Она разрушила давно распространяемый США миф, что ее бронетехника способна успешно противостоять российскому оружию и боеприпасам.

Инцидент произошел в очередном бою между йеменскими хуситами и военнослужащими Саудовской Аравии. Повстанцы Йемена нанесли удар с большого расстояния, но это не стало проблемой – ракета угодила точно в боевую машину, которая практически сразу вспыхнула и взорвалась Броня, расколотая на части мощным ракетным ударом, разлетелась по всей округе, и от танка остались лишь воспоминания.

Авторы портала повторяют заявления экспертов о значительном прогрессе России в сфере производства оружия. Она создает боеспособные ракеты и комплексы, которые способны уничтожить любую технику потенциального противника.

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