В Сети были опубликованы видео из Израиля, на которых снята работа системы ПРО «Железный купол».

Как сообщается, кадры были выложены YouTube-каналом Privileged N.P.C. На видеозаписи можно увидеть, что люди стоят на балконе, и в это время раздаётся сигнал воздушной тревоги. Затем очевидцы снимают, как противоракетная система «Железный купол» уничтожает запущенные ракеты. Очевидцы тем временем комментируют происходящую ситуацию.

«Железный купол» разрабатывается в Израиле, над ним работает компания Rafael. Комплекс создавался для обеспечения защиты от неуправляемых ракет, которые имеют дальность полёта до 70 километров.

Отмечается, что атака сектора газа произошла впервые за последние семь лет.

Как мы ранее сообщали, всего в сторону Израиля было запущено более тысячи ракет с момента начала обстрелов, из них как минимум 850 ракет пересекли границу.