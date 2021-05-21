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Китайский сервис Weibo опубликовал фотографии новейшего комплекса ПВО, главным компонентом которого является двадцатизарядная вращающаяся пушка. Американское издание The Drive рассказало, что пока непонятно, имеется ли такое оружие у НОАК или это просто прототип.

Китайский портал подчеркивает, что орудие уже прошло три этапа испытаний, причем каждый из них был успешным. Также сообщается очевидный факт, что пушка создана по системе Гатлинга. Это означает ее высокую скорострельность в сравнении с многочисленными многоствольными аналогами.

Параметры орудия, такие как дальность поражения целей, а также калибр используемых для стрельбы снарядов, не раскрываются.

Напомним, что ранее в Китае появились фотографии самоходной артиллерийской установки, которая представляет собой копию российской САУ «Нона», применяемой десантом и морской пехотой.

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  • Анна
  • 20.05.2021
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