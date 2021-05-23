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В Саратове загадочным образом погиб 79-летний мужчина.

Как сообщается, об инциденте стало известно 22 мая. Житель Саратова пришёл в гости к своему отцу, который проживал в квартире дома на Шелковичной. Однако мужчина обнаружил, что его отец лежит в спальне без признаков жизни. Он вызвал медиков, которые подтвердили смерть пожилого мужчины.

По факту инцидента была организована проверка. Как установили следователи, на теле погибшего имеются характерные для удара электрическим током следы опаления. Уточняется, что эти следы были обнаружены на левой руке и левой ноге.

Таким образом, предварительной причиной смерти мужчины считается удар электричеством. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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  • Анна
  • 23.05.2021
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