В Санкт-Петербурге в 2021 году планируется в два этапа поднять минимальную заработную плату.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, несмотря на трудности прошедшего года, в этом году было принято решение о повышении регионального МРОТ. В 2020 году МРОТ был установлен в размере 19 тысяч рублей в месяц.

Так, с 1 мая 2021 года МРОТ будет увеличен до 19 190 рублей. Второе повышение состоится осенью. С начала октября 2021 года МРОТ уже будет составлять 19 650 рублей в месяц. Менее этой суммы работодатель не имеет права платить своим работникам. Это касается всех организаций, кроме тех производств, кто имеет федеральное финансирование.

Как отмечается, в Санкт-Петербурге по сравнению с другими городами, весьма высокий МРОТ. В среднем, МРОТ по другим регионам страны составляет 12 792 рубля.