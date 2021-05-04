Суд американского города Сан-Франциско начал рассмотрение 65-страничного иска, который разработчик программного обеспечения Epic Games подал на компанию Apple. Важность этого судебного процесса сложно переоценить, так как от решения суда будет зависеть судьба всех создателей игр и приложений на планете.

Напомним, что все началось со скандала с игрой Fortnite, разработанной студией Epic Games. Компания принимала платежи в обход магазина Apple, предоставляя геймерам скидку. Это не понравилось производителю iPhone, который просто удалил приложение из своего магазина. Все дело в том, что с каждой транзакции разработчик обязан платить 30 процентов, чего не сделала Epic Games.

Именно это и стало предметом иска. Разработчик игр теперь добивается не только возвращения Fortnite в Store, но еще и создания альтернативного магазина для пользователей iPhone с возможностью использовать альтернативные платежные системы.