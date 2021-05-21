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В Сальвадоре экс-полицейский обвиняется в убийстве нескольких десятков женщин. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Как сообщается, 51-летнего мужчину, который является бывшим полицейским, задержали в мае. Ему предъявили обвинение в убийстве женщины и её дочери, кроме того, указывается, что ранее его подозревали в сексуальном насилии. Во время проведения обысков в доме подозреваемого было обнаружено семь ям, в которых находились тела женщин.

Также отмечается, что ещё девять человек, в их числе полицейские и офицеры, подозреваются в помощи обвиняемому. Были выданы ордера на их арест.

В настоящее время проводится извлечение тел жертв, по последнее информации, были извлечены останки 24 женщин. Всего, как предполагается, число убитых может достигать 40.

Ранее в Ленобласти была обнаружена сумка с частями тела женщины. Как отмечается, она пропала ещё в 2017 году.

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