В Кировском районе Ленобласти была найдена сумка с фрагментами тела женщины, пропавшей более трёх лет назад.

Как сообщается, дорожную сумку обнаружили 26 апреля в пожарном водоёме поблизости от деревни Войбокало. Помимо частей тела, в сумке лежали ручная пила и нож. Согласно предварительным сведениям, останки принадлежат местной жительнице, которую ищут с 2017 года. Останки были отданы на экспертизу.

Отмечается, что знакомые мужа погибшей видели подозреваемого, который в день инцидента выносил с участка дорожную сумку. Но что именно находилось в сумке, они даже не могли предположить.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Кроме того, он является обвиняемым в другом убийстве, которое он совершил в Ростовской области.