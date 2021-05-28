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Владимир Попов, российский генерал-майор, отметил, что государства Евросоюза будут наказаны за нежелание пролетать над Белоруссией.

Согласно его словам, сильнее всего, от запрета на осуществление авиарейсов над республикой пострадают прибалтийские страны, а Белоруссия и Россия не будут испытывать больших проблем. Российский военный напомнил, что в рамках пандемии коронавируса был создан определенный воздушный маршрут и если его поменять, то многим странам будет нанесен ущерб.

Бывший летчик отметил, что речь идет не только о финансовых потерях, но и увеличении продолжительности полетов. Затраты горючего увеличатся, как минимум, на 15%, а перелеты будут длиться на 60-90 минут дольше. РФ и Белоруссия смогут выкрутиться из сложившейся обстановки путем взаимовыгодного сотрудничества.

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  • 25.05.2021
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