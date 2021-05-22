Главное военное ведомство России из множества проектов авианосцев, разработанных для ВМФ, выбрали два основных и один вспомогательный. При этом уточняется, что даже если все три проекта будут приняты к реализации, то ожидать скорого появления боевых кораблей не стоит. Так как для начала придется создать инфраструктуру для их строительства.

Ранее член коллегии ВПК Владимир Поспелов сообщил, что в РФ разрабатывается проект авианосца, реализация которого обойдется в 500 миллиардов рублей. Кроме того, он заявил, что в качестве самолетов для этого боевого корабля отлично подойдет версия истребителя пятого поколения Су-57 с укороченным взлетом и посадкой, о создании которого неоднократно упоминали военные эксперты.

Минобороны заявляет сразу о трех проектах, два из которых обладают весьма высокими шансами на реализацию. Третий также привлек к себе пристальное внимание, однако его строительство точно не будет приоритетной задачей.