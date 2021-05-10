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Специалисты российского Центра компетенций НТИ «Сенсорика» разрабатывают электронный браслет для людей, страдающих от сахарного диабета. Это устройство призвано измерять уровень сахара в крови человека до 12 раз на протяжении часа.

Сообщается, что измерения будут проводиться максимально точно. При этом данные сможет контролировать как сам пациент, так и его лечащий врач. Информация с девайса будет поступать на смартфон владельца, а также передаваться врачу через облачный сервис телемедицины.

Изготовление и испытания прототипа браслета разработчики намереваются осуществить в Сеченовском университете. После этого начнется массовое производство и продвижение продукта на рынок. За последнее несет ответственность ООО «Эсдиар», выступающее в качестве индустриального партнера.

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