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В ближайшее время в России стартует производство смартфонов от компании «Марвел Дистрибуция». Аппараты F+ pro будут создаваться для государственного и бизнес-сектора. Представители компании сообщили, что для изготовления устройств пока используются китайские комплектующие.

На смартфоны будут устанавливаться операционные системы Android либо российская «Аврора ОС». В дальнейшем планируется полный переход на комплектующие отечественного производства.

По словам гендиректора компании-производителя Алексея Мельникова, первая партия устройств будет изготовлена уже нынешним летом. Однако после этого около полугода уйдет на адаптацию отечественной операционной системы. Поэтому отгрузки стартуют примерно в конце осени.

Пока об аппаратах известно, что они будут поддерживать 4G и NFC, оснащаться камерой с несколькими фотомодулями и аккумуляторной батареей повышенной емкости.

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