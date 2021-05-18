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Эксперты Роспотребнадзора сообщили, как не допустить перегрева в жаркую погоду.

Как указывается, следует отдать предпочтение одежде из натуральных тканей, которая должна иметь светлые оттенки. Кроме того, весьма желательно исключить из рациона жирную и копченую пищу, алкоголь, энергетические и газированные напитки. Мясную пищу лучше заменить на рыбу, кроме того, нужно пить больше воды.

Необходимо ограничить время пребывания на улице, но, если нужно куда-либо отправиться, следует выбирать утреннее или вечернее время, и ходить в те магазины, где соблюдается оптимальный температурный режим. Находясь на улице, нужно носить головной убор и солнцезащитные очки. Также необходимо снизить до минимума физические нагрузки, и принимать душ в течение дня.

Отмечается, что жаркая погода может оказать негативное влияние на здоровье, в особенности на детей и пожилых людей. Также это может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ранее мы сообщали, что в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. Она установится во второй половине мая.

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