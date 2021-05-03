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Специалисты Роспотребнадзора сообщили об основных категориях людей, вакцинация от коронавируса которым строго противопоказана.

Всего таких категорий людей шесть. Как уточняется, условия ограничения касаются российской вакцины «Спутник V». Кроме того, указывается, что противопоказания являются постоянными – то есть этим категориям граждан вакцину в любом случае не разрешат поставить.

Так, прививаться нельзя тем пациентам, которые за последние полгода уже переболели коронавирусом. Также нельзя ставить прививку несовершеннолетним гражданам. Беременным и кормящим женщинам вакцинация также противопоказана.

Поводом для отказа от вакцинации является гиперчувствительность к компонентам вакцины. Кроме того, вакцину нельзя ставить тем пациентам, кто имеет тяжёлые аллергические реакции на лекарства, а также людям, у которых есть заболевания крови и новообразования.

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  • Анна
  • 01.05.2021
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