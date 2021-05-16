Жительница Санкт-Петербурга обратилась к правоохранительным органам и заявила об изнасиловании своей 11-летней дочери. О преступлении она узнала из переписки девочки со своей подругой.

Школьница написала, что в начале апреля стала жертвой насилия. Над ней якобы надругался дворник, который приехал из Средней Азии.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетней и оперативно нашли подозреваемого. Ним оказался 49-летний мужчина, которого задержали в аэропорту Пулково.

Впрочем, задержанием мужчины точка в деле поставлена не была. Все дело в том, что подозреваемый заявил, что приехал из Средней Азии только в последних числах апреля. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела.