Польские аналитики обеспокоены международным посланием Владимира Путина, российского лидера, сделанным в ходе выступления на параде Победы в столице РФ.

Согласно словам Адриана Бока, журналиста информационного агентства Wirtualna Polska, торжественное шествие в Москве показало военную и политическую силу страны. Он добавил, что хоть в текущем году парад оказался не таким масштабным из-за коронавирусной инфекции, однако президент России произнес ряд резких слов. При этом эксперт не уверен, на какого именно они были направлены.

Войцех Лючак, редактор «Крылатой Польши», отметил, что 9 Мая является одним из важнейших праздников для жителей России. Что касается выступления Путина на этом торжественном мероприятии, то его речь представляла собой международное послание, считает журналист.