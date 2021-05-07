В парковой зоне «Мечта», расположенной в подмосковном населенном пункте Селятино, было найдено тело младенца, завернутого в простыню.

Согласно предварительным сведениям, тело новорожденного мальчика обнаружили в среду, 5 мая, случайные прохожие. Оно лежало рядом с домом культуры, находящимся в парке. По факту случившегося Следственным комитетом региона начата соответствующая проверка.

Следователи отметили, что уже провели осмотр места инцидента. На данный момент времени назначено несколько экспертиз, которые должны будут помочь определить точную причину смерти ребенка и личность его матери. В Наро-Фоминской прокуратуре тоже организована проверка.