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В СМИ сообщают, что в подмосковном городе Одинцово ведутся поиски 34-летней женщины и ее двух малолетних детей. Они бесследно пропали в понедельник, 26 апреля.

Отмечается, что волонтеры из поисковой группы «Лиза Алерт» и сотрудники полиции ищут Анастасию Шестаеву и ее двух сыновей: Владимира и Марка, возраст которых составляет 7 и 5 лет соответственно. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Правоохранительные органы просят жителей Подмосковья обязательно рассказать им при получении какой-либо информации о пропавших. Указывается, что мать была одета в серую куртку и темно-синие джинсы, а дети – в синие куртки и темные штаны. Владимир взял с собой самокат.

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