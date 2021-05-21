В Пермском крае лицеист, вооружённый ножом, напал на преподавателя.

Инцидент произошёл в городе Березники 21 мая. Как сообщается, десятиклассник прошёл в школу, без проблем пронеся с собой два ножа. Он вошёл в класс, поздоровался и сразу же набросился на 74-летнюю учительницу физики. Как сообщается, причиной нападения могли стать плохие оценки школьника.

Пострадавшего преподавателя госпитализировали в больницу имени Вагнера с множественными ранениями. Её состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Нападавший был задержан. Отмечается, что ранее он ни на каких учётах не состоял. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на убийство”. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, также ведётся допрос свидетелей.

Ранее в Казани ученик школы устроил стрельбу в учебном заведении. В результате нападения погибли девять человек.