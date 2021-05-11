Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На канале информагентства Baza в «Телеграме» появилась информация о том, что в одной из казанских школ в ходе стрельбы погибли не менее 9 человек.

В сообщении указывается, что была убита одна учительница и 7 учащихся восьмого класса. Еще 10 человек были ранены. Некоторые из них получили серьезные ранения. Отмечается, что правоохранители смогли задержать одного из напавших, которым оказался 19-летний Ильназ Г. Второй стрелок находится на 4-м этаже учебного заведения. В настоящее время проводится операция по его захвату.

В СМИ сообщают, что данный инцидент, скорее всего, произошел в образовательном учреждении №175, расположенном на улице Файзи. Администрация школы пока что отказывается от комментариев. Один из подростков, который устроил стрельбу, является учеником данной школы.

Вам может понравиться

National Interest: в России рады неудачам США в разработках гиперзвукового оружия

В настоящее время в Соединенных Штатах не только отсутствуют сравнимые с Россией возможности по созданию гиперзвуковых ракет, как нет и надежных средств противодействия таким угрозам от нового оружия. Такой вывод

Полицейские задержали подозреваемого в насилии над детьми в Ленобласти

Представители управления МВД по Ленобласти сообщили о задержании мужчины, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Согласно их словам, в правоохранительные органы Выборга в апреле решили обратиться две местные жительницы,

Бывший мэр Риги назвал «мелкой пакостью» ограничение доступа к мемориалу Освободителей

Бывший мэр Риги Нил Ушаков высказался насчёт ограничений на доступ к памятнику Освободителям в Пардаугаве. Так, 9 мая к мемориалу пришли несколько тысяч человек, однако обнаружилось, что к нему нельзя
  • Анна
  • 10.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 11 мая – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 9 °C |