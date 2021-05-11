На канале информагентства Baza в «Телеграме» появилась информация о том, что в одной из казанских школ в ходе стрельбы погибли не менее 9 человек.

В сообщении указывается, что была убита одна учительница и 7 учащихся восьмого класса. Еще 10 человек были ранены. Некоторые из них получили серьезные ранения. Отмечается, что правоохранители смогли задержать одного из напавших, которым оказался 19-летний Ильназ Г. Второй стрелок находится на 4-м этаже учебного заведения. В настоящее время проводится операция по его захвату.

В СМИ сообщают, что данный инцидент, скорее всего, произошел в образовательном учреждении №175, расположенном на улице Файзи. Администрация школы пока что отказывается от комментариев. Один из подростков, который устроил стрельбу, является учеником данной школы.