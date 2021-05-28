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Кандидат в министры американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что одной из ключевых его задач станет лишение Турции прав на изготовление комплектующих для истребителей F-35. Он отметил, что приложит для достижения цели все возможные усилия.

Также Кендалл обещает выкинуть Анкару из всех авиационных проектов, в которые она была введена Пентагоном. Причина очевидна – Соединенные Штаты продолжают демонстрировать недовольство тем, что Турция купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. И намеревается продолжить сотрудничество с Москвой.

Напомним, что США заключили с Турцией Меморандум, по которому последняя должна была получить истребители F-35 и право производить их на своей территории. Анкара заплатила деньги за самолеты, но тут вмешалась сделка с Россией по С-400.

Политолог Владимир Карасев рассказывает, что в конечном итоге США «кинули» Турцию на миллиард долларов, а теперь пытаются окончательно «похоронить» сотрудничество с ней в военной сфере. При этом в Меморандуме четко оговорено, что Вашингтон не имеет права разрывать контракты по собственной инициативе. По словам эксперта, США нарушили собственные правила и готовы пойти дальше из-за своей обиды на Анкару и Москву.

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