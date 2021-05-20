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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он и глава Офиса президента Андрей Ермак делают все возможное, чтобы не допустить заморозки конфликта на востоке страны. По словам главы государства, Донбасс стал наиболее сложным кейсом в его пока недолгой карьере политика.

При этом Зеленский отметил, что от него зависит лишь 1 процент в ситуации с Донбассом. Остальные 99% он с чистой совестью списал на Россию.

По словам президента Украины, он совершенно не боится угроз «горячих голов», которые требуют «воевать до победы».

«Кстати, я в принципе сейчас нахожусь в таком чувстве, что я точно понимаю, что делаю. Ничего не боюсь, знаю, куда иду, знаю зачем. Не оборачиваюсь, только вперед. С этой верой живу», подытожил Зеленский.

Напомним, что 19 мая Украина предложила «нормандской четверке» свой план урегулирования конфликта на Донбассе. Он базируется на все тех же Минских соглашениях, но разбит на кластеры.

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