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В ряде израильских городов продолжаются беспорядки и жестокие стычки между арабскими молодыми людьми и полицейскими, которых поддерживают еврейские активисты.

Так, в ночь на субботу в машине израильского журналиста, представляющего 13-й канал, кто-то разбил стекла и распылил в салон слезоточивый газ. Этот инцидент произошел в Яффо.

Также в этом городе группа людей в капюшонах забросала дом израильских арабов бутылками с зажигательной смесью. Все дороги к населенному пункту сейчас перекрыты, на них установлены усиленные блок-посты.

Столкновения не прекращаются и в Восточном Иерусалиме, с которого все началось. Арабы продолжают забрасывать представителей правоохранительных органов камнями и все теми же коктейлями «Молотов». В ответ полиция все более активно применяет спецсредства.

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