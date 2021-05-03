Житель Набережных Челнов спас свою падчерицу от насильника, который держал девушку в подвале жилого дома в течение нескольких часов. Злоумышленник на другой день скончался. По предварительной версии, смерть наступила из-за передозировки наркотических веществ.

Сообщается, что 37-летний местный житель пригласил 21-летнюю девушку на свидание в подсобке, находящейся в том самом подвале. Позже он начал к ней приставать, но возлюбленная не разделила его страсти. Она попыталась уйти домой, однако мужчина удерживал ее силой. Он принял дозу наркотика и стал избивать непокорную девушку.

Пленница все же сумела отправить смс-сообщение с просьбой о помощи своему отчиму, который моментально явился на зов и помог девушке покинуть подвал. Злоумышленник, по их словам, был еще жив в тот момент. Но в понедельник около 9 часов утра его тело нашли около того же подвала. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.