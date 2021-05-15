В Москве прокуратура и следственный комитет организовали проверки после того, как охранник выстрелил в ребёнка.

Как уточняется, 21-летний охранник использовал сигнальный пистолет. Из него он совершил выстрел в сторону мальчика 2011 года рождения, который катался на самокате. Инцидент произошёл примерно в 23 часа вечера на улице Паустовского в продуктовом магазине.

Пострадавшего доставили в медучреждение на обследование. Согласно имеющейся информации, мальчик в результате инцидента получил только синяк на руке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, будет дана оценка действиям матери мальчика и охранника. Отмечается, что ребёнок в это время гулял по какой-то причине один.

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