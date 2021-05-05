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В Москве были завершены испытания «умного» костюма строителя, который разрабатывался на основе искусственного интеллекта.

Как сообщается, при помощи этого костюма можно будет проводить анализ производительности труда рабочих, а именно, каменщиков и сварщиков. Так, руководство строителей сможет при помощи данных, полученных с «умного» костюма, узнать, сколько времени работники потратили непосредственно на работу, а сколько – на отдых.

Костюм, как отмечается, передаёт такие данные, как сведения о движениях рабочих, а также об их физиологическом состоянии. Эти данные поступают на сервер, и на их основании формируется отчёт о результатах работы. Кроме того, заявляется, что костюм обеспечит для рабочих большую безопасность.

Ранее мы сообщали, что в столичном метро смонтировали конструкции самого длинного эскалатора. Располагается “рекордсмен” на станции «Парк Победы», а его общая протяженность составляет 127 метров.

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