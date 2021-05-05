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В Москве в скором времени будет построен самый длинный эскалатор в столичном метро.

Сейчас длиннейшим эскалатором метро Москвы является тот, что расположен на станции «Парк Победы». Так, как уточняется, его длина – 127 метров. Однако в скором времени он будет отодвинут на второе место – на станции «Марьина Роща», которая на данный момент ещё строится, был возведён эскалатор с длиной 130 метров.

Всего на этой станции были возведены металлоконструкции четырёх эскалаторов. Окончание стройки должно произойти уже в 2022 году. В настоящее время проводится монтаж оборудования, а также инженерных систем и вентиляции. Монтажом электрооборудования и прочей техники рабочие займутся в осенние месяцы.

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  • Анна
  • 04.05.2021
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