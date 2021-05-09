В честь 76-й годовщины Победы в Москве 9 мая пройдёт праздничный парад.

Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет задействовано более 12-ти тысяч человек, 191 единица боевой техники и 76 единиц авиатехники. Кроме того, на параде будет продемонстрирована новая военная техника.

Так, речь идёт о бронеавтомобиле «Тайфун-ПВО» с пулемётом, установленным на крыше. Максимальная скорость бронеавтомобиля – более 100 км/час, его вес – 14 тонн. Разрабатывался «Тайфун-ПВО» для перевозки расчётов ПЗРК на колёсном шасси.

Также будут представлены истребитель Су-57, танк Т-90М, «Армата», БМП-2М, и другие новинки. Всего в колонне можно будет увидеть 35 моделей новой военной техники.

Начало парада – в 10 часов по московскому времени. Открывать мероприятие будут десять танков Т-34. Также отмечается, что авиачасть парада впервые будут открывать вертолёты Ми-26.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец рассказал, какие самые интересные новинки будут представлены на параде Победы.