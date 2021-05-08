На Параде Победы российские граждане смогут увидеть современную боевую технику России, а также танки и другие боевые машины времен Великой Отечественной войны. Наиболее интересно будет посмотреть на танк Т-14 «Армата», который сегодня превосходит все существующие аналоги по всему миру, сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

Он также поведал о другом вооружении, которое привлекает внимание не только россиян, но и зарубежных разведок. К нему специалист отнес новейший бронетранспортер, который оснащается противоракетными ЗРК. В задачи такой машины входит прикрытие пехотных подразделений. Он отлично с ней справляется, так как может сбивать любые летательные аппараты потенциального противника.

Эксперты считают, что упоминаемый БТР – это система «Бумеранг», которая в настоящий момент еще не поступает в войска.

Упомянул Баранец и танки Т-90 и «Армата». Т-14 аналитик считает вооружением будущего из-за наличия необитаемой башни, специальной капсулы, увеличивающей шансы на выживание экипажа в несколько раз, уникальной активной защиты «Афганит».