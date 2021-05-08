Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Параде Победы российские граждане смогут увидеть современную боевую технику России, а также танки и другие боевые машины времен Великой Отечественной войны. Наиболее интересно будет посмотреть на танк Т-14 «Армата», который сегодня превосходит все существующие аналоги по всему миру, сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

Он также поведал о другом вооружении, которое привлекает внимание не только россиян, но и зарубежных разведок. К нему специалист отнес новейший бронетранспортер, который оснащается противоракетными ЗРК. В задачи такой машины входит прикрытие пехотных подразделений. Он отлично с ней справляется, так как может сбивать любые летательные аппараты потенциального противника.

Эксперты считают, что упоминаемый БТР – это система «Бумеранг», которая в настоящий момент еще не поступает в войска.

Упомянул Баранец и танки Т-90 и «Армата». Т-14 аналитик считает вооружением будущего из-за наличия необитаемой башни, специальной капсулы, увеличивающей шансы на выживание экипажа в несколько раз, уникальной активной защиты «Афганит».

Вам может понравиться

Под Петербургом найдено расчлененное тело пропавшей в 2020 году женщины

Представители управления СК РФ по Ленобласти сообщили об обнаружении расчлененного тела пенсионерки, пропавшей в 2020 году, неподалеку от кладбища, находящегося возле поселения Сертолово. Согласно их словам, в ходе расследования дела

The Sunday Times: Победу во Второй мировой войне обеспечил СССР, а не Британия

Западные историки никак не могут выяснить, кто же сыграл главную роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Самым крупным игроком считает себя Великобритания, не отстают от нее в

Получивших российские паспорта украинцев назвали “недогражданами”

Украинцы, оформившие в Донбассе российские паспорта – это «недограждане» России, уверен бывший украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука. Он пояснил, что в паспортах нет каких-либо отметок о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 22 °C |