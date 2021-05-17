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Польша уже дважды нарушила границы воздушного пространства Беларуси. Причем о первом случае она до сих пор молчит, а второй объяснила «случайностью». Первый замглавы Генштаба ВС страны Игорь Король уверен, что Варшава проверяет реакцию на подобные «нечаянные» визиты белорусских систем противовоздушной обороны.

Он напомнил, что перед Великой Отечественной войной подобные «случайности» фиксировались довольно часто. По словам Короля, с применения авиации начинается любая агрессия. Польша просто проверяет, готов ли Минск к отражению атаки с воздуха.

Он также отметил, что границы Беларуси защищает Единая система ПВО с Россией. Она чутко отслеживает любые поползновения, поэтому Минск готов отразить любое нападение. В крайнем случае Москва «подставит плечо» и окажет всю необходимую помощь.

Король заявил, что сейчас на границах страны находится «региональная группировка войск», в которую входят Первая гвардейская танковая армия РФ и подразделения армии Белоруссии.

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