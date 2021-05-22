В Министерстве обороны Армении опровергли появившуюся в СМИ информацию о захвате азербайджанской армией высоты в Гегаркуникской области.

Напомним, что в некоторых изданиях и Телеграм-каналах появились фотографии, на которых военнослужащие армии Азербайджана якобы заняли высоту на территории Армении. Пресс-служба Минобороны заявила, что высота, которая видна на кадрах, располагается прямо на линии соприкосновения. Поэтому возникла такая неразбериха.

Кроме того, военное ведомство Армении опровергло информацию о том, что судя по фото, расстояние между высотой и озером Севан составляет 5 километров. Пресс-служба заявила, что речь идет о трех десятках километров.

Напомним, что азербайджанские военные 12 мая вошли на территорию Армении якобы с целью уточнения границ. Сейчас они находятся в Сюникской области в окрестностях озера Сев-лич, а также у населенного пункта Кут в гегаркуникском регионе.